Au cours de la fin de semaine des 5 et 6 mai, 19 sites se situant à Hamilton pourront être visités alors que ce sera au tour de la « ville de l’acier » de figurer au calendrier de Portes ouvertes Ontario. Cet événement annuel, qui s’étire du printemps à l’automne, permet aux communautés de faire connaître leurs particularités historiques, économiques et sociales en donnant l’occasion à la population de visiter gratuitement des lieux parfois méconnus et difficile d’accès.

De ces sites, certains sont des classiques qui reviennent au programme pendant plusieurs années. D’autres sont des nouveautés. Ainsi, à Hamilton, cinq bâtiments seront pour la première fois accessibles au public dans le cadre des Portes ouvertes. Ceux-ci illustrent ce qu’a été et ce qu’est encore Hamilton.

Ville caractérisée par ses industries, c’est sans surprise que Hamilton ait sur sa liste de nouveaux lieux à visiter une ancienne usine : Cannon Knitting Mills. Situé au 96, rue Mary, le bâtiment est un des rares complexes industriels du XIXe siècle à être encore debout. Bâti en 1854, l’édifice abrita d’abord une forge avant d’être reconverti à des fins de production de textile. L’usine pourra être visitée entre 10 h et 16 h toute la fin de semaine.

Tout comme cette usine, l’ancienne école Gibson, au 601, rue Barton Est, sera reconvertie en espace commercial et résidentiel. Mais avant que les travaux nécessaires ne viennent donner une toute autre apparence aux classes et aux couloirs, la population est invitée à venir jeter un coup d’œil au bâtiment et découvrir comment il sera réutilisé d’une façon qui lui permette de conserver son cachet. Encore une fois, le site sera ouvert de 10 h à 16 h.

Au 1, rue Guise, se trouve l’ancien atelier de maintenance de l’Autorité portuaire de Hamilton. Une visite de ce bâtiment sans charme, construit dans les années 1940, représentera davantage une occasion de prendre connaissance des projets de développement des espaces publics et des quais 6, 7 et 8 de même que des organismes dont les activités ont trait aux activités portuaires. L’atelier sera ouvert de 10 h à 16 h.

Au 605, rue James North, dans le même édifice, construit dans les années 1950, où se trouve l’Autorité portuaire de Hamilton (également à visiter) loge aussi l’Association régionale de tourisme Hamilton Halton Brant. Pour ceux qui sont curieux de connaître les initiatives en matière de développement touristique dans la région, des préposés les accueilleront le samedi de 10 h à 16 h et le dimanche de midi à 16 h.

Située au coin de l’avenue Rice et du chemin Chedmac, la Wellwood Juravinski House est un centre de soutien aux cancéreux. Elle occupe une portion de ce qui fut le Mountain Sanatorium qui accueillit 1274 patients inuits au temps où la tuberculose faisait des ravages dans le Grand Nord. Pour en savoir davantage sur ce sujet et ce qui caractérise aujourd’hui ce centre, les visiteurs sont priés de se présenter entre 13 h et 16 h.

La première fin de semaine de mai sera donc un rendez-vous pour tous ceux qu’intéressent l’histoire de Hamilton et le développement contemporain de cette ville.

