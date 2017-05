Nicole Lemieux entre en fonction au Bureau du Québec à Toronto

Privé de chef de poste pendant six mois, le Bureau du Québec à Toronto se dote d’un nouveau visage au sommet de sa hiérarchie. Il s’agit en effet de Nicole Lemieux, qui était jusqu’alors sous-ministre adjointe des politiques et du soutien à la gestion au ministère québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Habituée des services publics, elle a également travaillé au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’au ministère des Affaires municipales et des Régions en tant que directrice d’une branche particulière. Diplômée en administration et politiques scolaires à l’Université Laval de Québec, elle a également œuvré dans le domaine des statistiques, de la recherche et de l’enseignement. Un large éventail de compétences donc qui devraient faire honneur à la Belle province. Rappelons que sa nouvelle mission lui confère la défense ainsi que la promotion des intérêts du Québec en Ontario.

Entrée en fonction le lundi 23 mars dans les nouveaux bureaux de l’organisme situés au 400 avenue University, Mme Lemieux succède à Vicky Trépanier.