C’est le 22 mars dernier, en vue des élections provinciales prévues en juin prochain, que la Société Économique de l’Ontario (SÉO) a lancé sa plateforme électorale en ligne.

« En tant que leader en développement économique, employabilité et immigration, dans son programme intitulé Un monde d’opportunités à notre portée, la SÉO met de l’avant ses priorités, afin qu’elles puissent s’inscrire dans le débat public de la campagne électorale et deviennent une source d’inspiration pour tous les partis en lice, annonce Pierre Tessier, directeur général de l’organisme.

« En Ontario, le bassin entrepreneurial est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises. Le tissu économique dépend largement d’elles, et de nombreux Ontariens francophones et bilingues sont des chefs d’entreprises de ces PME. Pour la SÉO, les milieux d’affaires francophones et bilingues doivent être clairement reconnus comme partenaires à part entière de l’essor économique de la province. Plusieurs pistes d’action et recommandations pour les PME se retrouvent dans notre programme à l’intention du prochain gouvernement, estime M. Tessier.

« Le deuxième volet de nos interventions vise l’immigration francophone et l’employabilité. Il reste essentiel qu’afin de préserver sa compétitivité et son essor économique, le prochain gouvernement poursuive les efforts actuellement mis pour attirer plus d’immigrants francophones et bilingues hautement qualifiés et qu’il adopte une politique courageuse pour la reconnaissance de certains diplômes.

« À cet effet, la SÉO attend également qu’un mécanisme de concertation avec les ordres professionnels de l’Ontario soit mis en place. Ce ne sont là que quelques-unes de nos recommandations. Notre programme a d’ores et déjà été envoyé à l’ensemble des députés ontariens et une campagne virale dans nos médias sociaux a commencé. Il est important que les enjeux économiques francophones de l’Ontario s’inscrivent dans le débat public », conclut le directeur général de la SÉO.

