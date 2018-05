Chaque année, du printemps à l’automne, les Ontariens sont invités à visiter les attraits et à mieux connaître les caractéristiques des différentes communautés qui composent leur province. En effet, pendant des mois, villes et villages se succèdent au calendrier de Portes ouvertes Ontario, un événement lancé au début des années 2000 par la Fiducie du patrimoine ontarien dans le but de faire découvrir des lieux, parfois méconnus, qui révèlent autant de facettes historiques, sociales, artistiques ou autres.

Dans la Grande région de Toronto, les journées « portes ouvertes » débuteront à Whitby le 5 mai, puis à Richmond Hill le 12 mai et ensuite à Toronto les 26 et 27 mai. Là comme ailleurs, certaines attractions ont déjà figuré au programme des années précédentes tandis que d’autres sont des nouveautés. Ainsi, dans la Ville reine, cinq sites figurent pour la première fois dans la liste des lieux à visiter.

Au 50, chemin Rowena, dans le nord-est de la ville, la Maison Frank O’Connor et ses dépendances remontent à 1932 et constituaient alors le domaine de Frank Patrick O’Connor, sénateur et fondateur de la chocolaterie Laura Secord. Le vaste terrain a depuis longtemps été reconverti en quartier résidentiel et les bâtiments servent aujourd’hui à des usages culturels. Ils seront accessibles au public samedi et dimanche de 10 h à 17 h. L’école secondaire Senator O’Connor, à deux pas de la maison, sera également ouverte dimanche.

Au chapitre des bâtiments plus modernes, l’édifice Stephen E Quinlan du collège Seneca, situé au 70, The Pond, se distingue par ses grands espaces conçus pour faciliter le mouvement et la propagation de la lumière naturelle. Accessible toute la fin de semaine de 10 h à 17 h, ce sera alors l’occasion pour tous et surtout ceux qui envisagent d’y étudier de venir voir ce lieu où l’acquisition du savoir est un mode de vie.

En général, les édifices anciens changent de raison d’être au cours de leur existence. Mais à toute règle, il y a des exceptions : ainsi, la salle de cinéma The Revue continue de faire découvrir les nouveautés du grand écran depuis son ouverture en 1912. C’est encore une fois de 10 h à 17 h les 26 et 27 mai que les curieux pourront en apprendre davantage sur ce monument de la culture qui se trouve au 400, avenue Roncesvalles.

Dans un tout autre domaine mais aux mêmes heures et aux mêmes jours, l’Université de Toronto ouvrira au public les portes des laboratoires de physique McLennan. Voilà qui devrait intéresser les passionnés de physique, d’astronomie et d’astrophysique! C’est donc un rendez-vous au 60, rue St. George pour ceux qui veulent voir dans quel environnement les scientifiques évoluent au quotidien.

Quant à ceux chez qui ce sont les arts qui exercent davantage d’attrait, ils sont invités à se rendre au Walter Carsen Centre au 470 Queens Quay ouest. Il s’agit du siège de la compagnie The National Ballet of Canada et c’est également là que se trouve sa collection de costumes. Ceux-ci sont aussi fabriqués sur place et les visiteurs pourront rencontrer les membres de l’équipe responsable de leur confection. Les visites guidées ont lieu à toutes les demi-heures, la dernière débutant à 16 h 30.

À Toronto, neuf autres sites pourront être visités au cours de cette fin de semaine. Quant à ceux qui n’auront pas l’occasion d’en profiter ou qui désirent s’aventurer hors de la métropole, les Portes ouvertes 2018 se tiendront ensuite dans les communautés suivantes du Grand Toronto : Whitchurch-Stouffville (2 juin), Aurora (18 août), Mississauga (8 septembre), Markham (22 septembre), Ajax, Oshawa, Burlington (toutes trois le 29 septembre) et la région de Halton (29 et 30 septembre).

PHOTO : Le Walter Carsen Centre, là où se trouve le siège de la compagnie The National Ballet of Canada