L’action collective est priorisée au Congrès de l’AFO

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a tenu son congrès annuel du 21 au 24 octobre à Richmond Hill sous le thème Un nouveau souffle. Ce rassemblement provincial a réuni des représentants d’organismes communautaires, des responsables institutionnels et divers acteurs de la francophonie afin d’échanger et de travailler sur les priorités et les perspectives de développement de l’Ontario français.

Cette édition s’inscrivait dans une période de réflexion collective marquée par les États généraux. Lancée en 2025, cette démarche de consultation vise à établir des orientations communes pour les prochaines années. Les travaux reposent notamment sur un Livre blanc qui rassemble les préoccupations et les recommandations recueillies auprès des communautés francophones de différentes régions.

Plusieurs invités ont participé à l’événement, dont le maire de Richmond Hill, des députés et des jeunes issus de la communauté franco-ontarienne. Ève Tremblay, désignée Grande témoin de la francophonie pour le Congrès 2026, figurait également parmi les personnes conviées. Étudiante forte de son expérience dans les milieux communautaires, elle avait pour mandat de relever les idées principales, les préoccupations et les pistes de réflexion issues des échanges.

Son rôle consistait notamment à proposer une lecture d’ensemble des discussions autour de trois questions : quels éléments rassemblent les francophones de l’Ontario? quels défis nécessitent encore une attention particulière? et quelles leçons retenir pour préparer les prochaines étapes? Le vendredi 23 octobre, elle a présenté ses observations lors de la clôture des travaux.

Pendant quatre jours, les organismes ont eu l’occasion de participer à des activités consacrées aux enjeux provinciaux et priorités sur le court, moyen ou long terme. Le programme abordait plusieurs domaines, dont l’accès aux services en français, l’immigration, la vitalité communautaire, la collaboration entre organismes et la participation citoyenne. Ces échanges doivent contribuer à l’élaboration de la troisième phase consacrée à l’action collective, intitulée L’Acte 3 : transformer ensemble.

Pour Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO régionale Hamilton et conseillère scolaire au Conseil Viamonde, les nouveaux contacts et collaborations sont au cœur de ses objectifs au Congrès. « Je suis venue pour avoir des mises à jour de ce qui se passe au niveau du Livre blanc et pour rechercher des partenariats avec des gens qui ne sont pas nécessairement de notre région ou dans notre silo, explique-t-elle. À Hamilton, il y a tellement de travail qui se fait de façon répétitive avec les mêmes partenaires que nous n’avons pas tellement d’opportunité de se brancher à d’autres projets extraordinaires. »

Le programme comprenait aussi des rencontres entre organismes, des activités de réseautage et des discussions consacrées aux enjeux provinciaux. Le congrès coïncidait par ailleurs avec le 40e anniversaire de la Loi sur les services en français, adoptée en 1986, qui encadre l’accès aux prestations gouvernementales provinciales dans les régions désignées.

Pour Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, la suite des travaux du Livre blanc sera un succès si ces derniers sont réalisés de façon collective. « Je suis ici pour faire ressortir les actions prioritaires communes pour Windsor au niveau du Livre blanc et voir si vraiment les autres régions comme la nôtre veulent travailler de façon collective. Nous avons vu en atelier que plusieurs organismes ont la même réflexion que nous pour un travail en synergie, de renforcer nos forces en amalgamant certains services avec d’autres secteurs et au niveau local. Je suis venue voir si nous étions sur le bon chemin avec notre projet d’amalgamation avec l’ACFO-WECK et je crois fortement que nous avons pris la bonne décision », confirme-t-elle.

La reconnaissance de l’engagement communautaire figurait également au calendrier, avec la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones décerné au président du Collège Boréal, Daniel Giroux, et le Gala des Prix de reconnaissance de l’AFO. Les récipiendaires 2026 sont Réseau Ontario (Prix de l’Horizon franco-ontarien), Claudia Lebeuf (Prix Paulette-Gagnon), Robert C. Rhéaume (Prix Florent-Lalonde), Jacob Pilon (Prix Jeunesse), Lo-Anne Chan (Prix Francophile) et Pierrette Ouellette (Prix Omer-Deslauriers).

Enfin, la 21e assemblée annuelle de l’organisation a eu lieu le samedi 24 octobre. Cette rencontre statutaire comprenait notamment les élections au conseil d’administration, dont celle à la présidence, ainsi que les questions relatives à la gouvernance de l’association. Fabien Hébert a été réélu pour un troisième mandat consécutif.

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Photo : Les délégués de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario se sont rassemblés à Richmond Hill pour discuter de l’avenir de la francophonie et des actions à entreprendre pour faire suite aux États généraux dans le cadre du congrès annuel de l’organisme provincial. (Photo : R. Caumartin)