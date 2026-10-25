Les profits du buffet de pâtes du CCFS seront remis au projet La Joie de Noël

Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a organisé, le 23 octobre, son « Pasta Bar » (buffet de pâtes), une activité de collecte de fonds au profit de La Joie de Noël. Une trentaine de personnes ont participé à la soirée alliant gastronomie, divertissement et solidarité, qui s’est poursuivie avec un spectacle de la Ligue amateure d’improvisation de Sarnia (Ligue d’impro).

Lors du repas, les participants pouvaient composer leur assiette en choisissant leurs pâtes, leur sauce Alfredo ou tomate, leurs légumes et, au choix, de la viande. Les chefs préparaient les plats devant les convives. Les fonds recueillis, auxquels s’ajouteront ceux du grand concours pâtissier prévu en novembre, serviront à soutenir des familles francophones dans le besoin pendant les Fêtes.

« Chaque année, La Joie de Noël vise à aider des familles francophones afin qu’elles puissent passer un Noël heureux. À Sarnia, les quatre écoles de langue française proposent chacune une famille, et d’autres familles peuvent également être désignées au sein de la communauté. Celles sélectionnées fournissent une liste de souhaits ou de cadeaux, que le CCFS se charge d’acheter », explique David Lauzier, coordonnateur pour l’organisme.

Après le repas, place à l’humour et à la spontanéité avec la Ligue d’impro, qui célébrait cinq années d’improvisation et son premier match de la saison. Pour souligner cet anniversaire, les quatre équipes sont montées sur scène afin d’offrir un spectacle familial dynamique et divertissant.

La soirée s’est déroulée en deux affrontements. Les spectateurs étaient invités à voter pour leur équipe préférée, prenant ainsi part à l’animation. Avec 15 joueurs cette année, la Ligue d’impro connaît sa saison la plus importante.

« Les gens ont bien rigolé et l’ambiance était excellente. C’est une réussite, d’autant plus que nous avons réalisé un profit qui contribuera directement à La Joie de Noël », conclut David Lauzier.

Grâce à ces initiatives, le CCFS poursuit sa mission de solidarité communautaire, avec l’objectif d’offrir aux familles francophones un temps des Fêtes plus serein et rempli de joie.

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Photo : Une trentaine de personnes ont participé à la soirée. (Photo : CCFS)