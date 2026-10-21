Les pères sont invités à réfléchir à leur rôle parental

L’engagement paternel et son influence sur le développement des enfants étaient au centre de l’atelier « La paternité engagée : être un modèle positif », organisé par le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSO) à London et Sarnia. Animée par Kerry Menelas, psychothérapeute familial, la rencontre a invité les parents à réfléchir à leur rôle auprès des jeunes, à leur disponibilité émotionnelle et aux habitudes familiales transmises d’une génération à l’autre.

L’atelier était ouvert aux femmes, qui ont elles aussi participé aux échanges. Les personnes présentes ont partagé leurs expériences et discuté des moyens de renforcer les relations familiales. « Ce qui me rend fier, c’est l’engagement des participants et le partage de leurs expériences. Il y a eu beaucoup d’interactions. Dans un lieu où le choc culturel est fort, les gens se sentent soulagés d’avoir un espace pour parler et se sentir écoutés », a déclaré Kerry Menelas.

Les discussions ont porté sur les responsabilités liées à l’éducation, mais aussi sur la nécessité de répondre aux besoins affectifs des enfants.

Selon le psychothérapeute, les familles immigrantes doivent parfois composer avec des contraintes importantes au Canada, notamment le coût de la vie et les défis liés à l’adaptation. Ces pressions peuvent fragiliser l’équilibre familial et compliquer la conciliation entre les obligations quotidiennes et le temps consacré aux enfants. « Au-delà du soutien matériel, la présence émotionnelle des parents contribue à instaurer un climat de confiance dans lequel les jeunes peuvent exprimer leurs sentiments et leurs difficultés », a-t-il ajouté.

L’atelier invitait également les parents à examiner leur propre histoire. Les pères ont été encouragés à réfléchir sur leurs priorités et ce qu’ils souhaitent transmettre. Ce retour sur leur enfance peut les aider à reconnaître l’influence de leur propre éducation sur leurs pratiques parentales et à briser la répétition de cycle générationnel.

« Ce qui nous rend particulièrement fiers de cette initiative, c’est de créer un espace bienveillant où les pères peuvent échanger, réfléchir à leur rôle parental et reconnaître l’importance de leur présence dans la vie de leurs enfants.

« Au RFSO, nous croyons qu’une paternité engagée, fondée sur l’amour, l’écoute, le respect et la participation active, contribue au bien-être des enfants et à l’épanouissement des familles.

« À long terme, nous espérons que cette initiative encouragera davantage de pères à s’impliquer pleinement dans la vie de leurs enfants, à devenir des modèles positifs et à transmettre aux générations futures des valeurs d’égalité, de respect et de bienveillance. Notre souhait est de contribuer à bâtir des familles plus fortes et une communauté où chaque enfant grandit en se sentant aimé, soutenu et valorisé », a partagé Audrey Minzola, intervenante spécialisée au RFSO.

Kerry Menelas a enfin rappelé qu’il est légitime de demander de l’aide lorsque les responsabilités parentales deviennent difficiles à gérer. « Même quelques minutes d’attention avant le coucher peuvent contribuer au sentiment de sécurité de l’enfant. La qualité et la constance de la présence parentale comptent ainsi davantage que la quantité ».

À travers cette activité, les échanges ont mis l’accent sur la disponibilité émotionnelle, l’écoute et la constance dans les relations familiales. La démarche encourage les parents à examiner leurs pratiques et à créer des espaces où les enfants peuvent exprimer leurs besoins sans crainte.

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Photo : Les participants ont partagé leurs expériences et discuté des moyens de renforcer les relations familiales. (Photo : RFSO)