Voyage au cœur de l’impressionnisme français

Chrismène Dorme

La lumière d’un matin d’été, un port animé, des fleurs éclatantes ou un paysage au bord de l’eau. Voilà ce qui attend les visiteurs au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) à Toronto, où une grande exposition consacrée à l’impressionnisme est présentée jusqu’à l’automne. Pour la première fois au Canada, cette rétrospective raconte la naissance de ce mouvement artistique et montre comment il a transformé l’histoire de l’art.

Présentée au quatrième étage du musée, l’exposition est réalisée à partir des riches collections du Dallas Museum of Art et avec l’appui du gouvernement du Canada. Elle retrace l’évolution de l’impressionnisme, depuis sa première exposition à Paris en 1874 jusqu’à son influence sur les artistes du début du XXe siècle.

Les impressionnistes voulaient peindre la vie telle qu’ils la voyaient. Ils travaillaient souvent à l’extérieur pour capturer la lumière naturelle, les couleurs changeantes et les instants de la vie quotidienne. Leurs tableaux représentent les saisons, les promenades au bord de la Seine, les ports, les paysages et les loisirs.

Les visiteurs ont rendez-vous avec les plus grands noms de l’impressionnisme. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Edgar Degas et Mary Cassatt ont chacun contribué à révolutionner la peinture et à faire de cette forme d’art l’un des mouvements artistiques les plus influents de l’histoire.

L’exposition montre aussi comment ce courant a inspiré une nouvelle génération d’artistes. Claude Monet (1840-1926), considéré comme le père de l’impressionnisme, a révolutionné la peinture grâce à son travail sur la lumière. Plus tard, Henri Matisse (1869-1954) s’est inspiré de cette liberté pour créer le fauvisme, un mouvement qui met la couleur au premier plan.

Le parcours présente également des œuvres de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Piet Mondrian et Edvard Munch, qui ont chacun développé leur propre style tout en étant influencés par les innovations des impressionnistes.

Parmi les tableaux à ne pas manquer figurent Le port de Nice, 1881-1882 de Berthe Morisot, Roses et pivoines dans un vase, 1876 de Pierre-Auguste Renoir, Gerbes de blé, 1890 de Vincent van Gogh et Nature morte, bouquet et compotier, 1924 d’Henri Matisse.

La découverte de l’impressionnisme se poursuit avec une programmation pour toute la famille. Des ateliers de peinture inspirés par le mouvement invitent petits et grands à créer, tandis qu’un thé de l’après-midi saisonnier propose une pause gourmande et raffinée au cœur de l’univers impressionniste.

Que l’on soit amateur d’art ou simple curieux, cette exposition est une belle occasion de découvrir les couleurs, la lumière et l’audace des peintres qui ont révolutionné la peinture. Elle est présentée jusqu’au 18 octobre au Musée des beaux-arts de l’Ontario. L’entrée est gratuite pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans, les Autochtones, les membres et les abonnés du musée.

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Photo : La Seine à Lavacourt, 1880 Claude Monet (Crédit : Oil on canvas, unframed: 98.4 x 149.2 cm. Dallas Museum of Art, Munger Fund, 1938.4.M)