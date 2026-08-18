Une année de modernisation pour la Maison de la culture

Réunis pour l’assemblée générale annuelle virtuelle du 6 juillet, les membres de la Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) ont dressé le bilan d’une année marquée par une programmation diversifiée, un engagement soutenu auprès de la communauté et une modernisation de leur gouvernance. L’organisme en a également profité pour présenter ses priorités pour 2026-2027 ainsi que son nouveau conseil d’administration.

La présidente Béatrice Groux a souligné le dynamisme de la francophonie régionale tout en insistant sur l’importance des changements apportés à la structure de l’organisme. « L’année qui vient de s’écouler démontre que la francophonie dans le Niagara est vibrante, créative et résiliente. En modernisant nos statuts et en accueillant de nouvelles forces vives provenant de partout dans la région au sein de notre conseil d’administration, nous nous donnons les moyens de faire rayonner notre langue et notre culture encore davantage », a-t-elle affirmé.

Puis, Nancy Larivière a présenté le rapport d’activités du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Au cours de cette année financière, la MCFN a multiplié les initiatives auprès des écoles francophones et d’immersion en proposant 23 ateliers nature, des sessions d’initiation au ukulélé, un atelier culinaire dans le cadre du programme Chef à l’école ainsi que plusieurs prestations musicales destinées aux élèves et à la communauté. L’organisme a également poursuivi ses activités de rassemblement grâce à la chorale intergénérationnelle Les Voix du Niagara, dont les membres se sont produits notamment au Foyer Richelieu et à la Fête de la Saint-Jean à Welland.

La MCFN a aussi consolidé ses partenariats artistiques en appuyant la production de la comédie musicale Mamma Mia! par les élèves de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, le tournoi d’improvisation L’Afolie 2026 à l’école Franco-Niagara, ainsi que les célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien organisées dans la région.

Sur le plan financier, les états présentés par Béatrice Groux font état d’un solde de 27 076 $ au début de l’exercice et de 10 190 $ au 31 mars 2026, soit un déficit de 16 878 $. Les dirigeants ont précisé que cette situation s’explique principalement par le décalage entre la réception de subventions destinées aux activités nature, encaissées l’année précédente, et les dépenses engagées au cours du dernier exercice. Nancy Larivière a également indiqué qu’une demande de financement auprès de Desjardins est actuellement à l’étude.

Les membres ont par ailleurs adopté plusieurs modifications aux statuts et règlements administratifs afin de se conformer à la nouvelle législation ontarienne sur les organismes sans but lucratif. Ces ajustements permettront le recours au vote électronique, une plus grande flexibilité quant à la tenue de l’assemblée générale annuelle, un quorum réduit à dix membres, un conseil d’administration composé de six ou sept administrateurs, ainsi que des précisions concernant la rémunération ponctuelle d’administrateurs pour des mandats particuliers qui ne relèvent pas de leurs fonctions de gouvernance.

Pour l’année à venir, la MCFN entend poursuivre son engagement de proximité avec la mise en place de cercles de lecture et d’heures du conte dans les bibliothèques de Niagara Falls et de Welland, la poursuite des activités de la chorale ainsi que le retour de la programmation Nature, communauté et bien-être dans les écoles.

L’assemblée s’est conclue par un hommage rendu à l’administratrice sortante Ginette Giroux pour son engagement au sein de l’organisme. Les membres ont également accueilli trois nouveaux administrateurs, portant le conseil d’administration 2026-2027 à sept membres :

Megan Angelone, Naromie Charles, Béatrice Groux (présidente), Chairh Guei, Stéphanie Heyraud, Nancy Larivière et Jean Ntakirutimana.

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Photo : La Maison de la culture a multiplié les initiatives auprès des écoles francophones. (Crédit : MCFN)