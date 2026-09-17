Un accueil chaleureux

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Le 17 septembre, l’équipe du CFA Hamilton aux côtés du Collège Boréal, du Centre de santé et d’autre partenaires ont participé à un événement organisé par le Hamilton Immigration Partnership Council (HIPC) à la bibliothèque publique locale dans le cadre de la Semaine d’accueil des nouveaux arrivants. Ce fut l’occasion d’échanger avec les nouveaux arrivants de la […]

Le 17 septembre, l’équipe du CFA Hamilton aux côtés du Collège Boréal, du Centre de santé et d’autre partenaires ont participé à un événement organisé par le Hamilton Immigration Partnership Council (HIPC) à la bibliothèque publique locale dans le cadre de la Semaine d’accueil des nouveaux arrivants. Ce fut l’occasion d’échanger avec les nouveaux arrivants de la ville et de leur présenter les programmes et les ressources disponibles au sein de la communauté pour les accompagner dans leur parcours d’installation et d’intégration. Ils ont notamment reçu la version française d’un guide sur le logement conçu par le HIPC. Des séances photo pour LinkedIn ainsi que des services de révision de CV étaient également proposés afin de soutenir leur intégration et leur parcours professionnel.

Photo (CFA Hamilton)

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