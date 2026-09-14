La CNE, une tradition torontoise qui se réinvente

Après 18 jours d’activités, de spectacles et d’attractions, l’édition 2026 de la Canadian National Exhibition s’est terminée le 7 septembre. Cette grande fête de fin d’été continue de réunir patrimoine, divertissement et nouveautés.

Depuis près de 150 ans, la Canadian National Exhibition, mieux connue sous le nom de CNE ou simplement « The Ex », occupe une place particulière au cours de l’été. Son origine remonte à 1879, lorsqu’elle s’est installée sur son site actuel après avoir été organisée sous différentes formes comme une exposition agricole itinérante en Ontario. À ses débuts, l’événement mettait principalement en valeur l’agriculture, l’industrie et les innovations canadiennes. Elle a pris son nom actuel en 1912, alors que sa vocation s’élargissait progressivement.

Au fil des décennies, le rendez-vous s’est transformé en immense rassemblement populaire où se côtoient manèges, gastronomie, spectacles, expositions et découvertes culturelles. Aujourd’hui encore, la CNE attire chaque année plus de 1,4 million de visiteurs, et confirme son statut de tradition intergénérationnelle.

L’édition 2026, qui s’est déroulée du 21 août au 7 septembre, a toutefois cherché à renouveler cette tradition. Parmi les principales nouveautés figurait la CNE Space EXperience, consacrée à l’exploration spatiale canadienne et notamment au rôle du pays dans la mission Artemis II. L’exposition a également accueilli Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne et premier Canadien à avoir participé à une mission autour de la Lune, venu échanger avec le public lors de la journée d’ouverture. Un astre de la nuit illuminé de 20 pieds dominait cette installation immersive, accompagnée de projections et de prestations acrobatiques.

Autre retour, The Big Dip High Dive Show a fait revivre une attraction de plongeon emblématique du début des années 1960. Des artistes expérimentés effectuaient des sauts depuis des plateformes atteignant 80 pieds de hauteur vers une piscine de 40 000 gallons installée près des Princes’ Gates.

La musique occupait également une place importante dans cette programmation renouvelée. Pour la première fois, le festival North by Northeast (NXNE) s’est associé à la CNE avec une scène consacrée aux artistes émergents. Cette collaboration venait compléter les spectacles présentés sur les scènes habituelles de l’exposition.

Parallèlement, les visiteurs pouvaient retrouver plusieurs incontournables, notamment la ferme, les SuperDogs, le spectacle sur glace et acrobatique, le Canadian International Air Show ainsi que les nombreuses attractions foraines. La 77e présentation du spectacle aérien faisait notamment partie des rendez-vous majeurs de cette édition.

Avec cette combinaison entre souvenirs et nouveautés, la CNE démontre une nouvelle fois sa capacité à évoluer sans abandonner ce qui fait son identité. Après la fermeture des portes le 7 septembre, les manèges se sont tus et les kiosques ont commencé à disparaître d’Exhibition Place. Pour de nombreuses familles, cette conclusion marque surtout la fin d’un autre été passé à la « Ex » avant la rentrée.

Photo : Le télésiège permet de traverser le site (Photo : pexels.com)