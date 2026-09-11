La Coupe d’Afrique des Nations célèbre le sport et la diversité

Les 15 et 16 août, Hamilton a vibré au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Hamilton, organisée au Mohawk Sports Park et au Hamilton Stadium. Pour cette 10e édition, l’événement a pris une dimension particulière grâce à une collaboration inédite entre l’African Canadian Youth Sports Network (ACYSN) et la Communauté francophone accueillante (CFA) locale, qui ont uni leurs forces pour réunir la CAN Hamilton et le tournoi multisport francophone de la CFA. Plus de 400 personnes y ont participé.

Au total, 16 équipes représentant la diversité du continent africain ont pris part à la compétition : Botswana, Cabo Verde, Cameroun, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Libéria, Niger, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, Tchad et Zimbabwe. Au-delà de l’enjeu sportif, le tournoi s’est voulu un espace de rencontre et de célébration de la culture, de l’inclusion et du sentiment d’appartenance. Les équipes se sont affrontées lors des rondes de sélection du 15 août et ont disputé 30 matchs.

La dimension communautaire occupait également une place importante dans la programmation. Sur le site, les participants pouvaient bénéficier gratuitement de différents services de santé, tels que le dépistage du diabète et la mesure de la pression artérielle.

Pour Collins Kyere, président de l’ACYSN, la CAN témoigne de l’évolution d’un événement devenu incontournable dans la vie communautaire de Hamilton. « Depuis dix ans, l’événement démontre la capacité unique du sport à rapprocher les gens, au-delà des cultures, des langues et des générations. Notre partenariat avec la CFA ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre. Il nous permet d’élargir notre portée et de renforcer notre engagement commun en faveur de l’inclusion, de la mobilisation et de la célébration de la diversité. Ensemble, nous ne faisons pas que jouer sur un terrain : nous créons des liens durables, renforçons nos communautés et inspirons la prochaine génération grâce au langage universel du sport. »

Le lendemain 16 août a eu lieu la grande finale. Les équipes Sierra Leone et Nigeria se sont affrontées pour le titre, dans une rencontre qui a finalement tourné à l’avantage du Nigeria, 2 à 0. La finale a été suivie d’une cérémonie de remise des trophées et des médailles. Les équipes qui ont terminé aux première et deuxième places ont été récompensées, tandis que des distinctions individuelles ont également été remises au meilleur gardien de but et au meilleur buteur, revenu à l’équipe du Nigeria.

Cette édition a aussi permis de souligner la mission d’intégration portée par la CFA Hamilton. « Ce tournoi représente bien plus qu’une compétition sportive. Il traduit concrètement notre mission : créer des espaces où les nouveaux arrivants francophones peuvent s’intégrer, tisser des liens et se sentir pleinement chez eux à Hamilton. En unissant nos forces avec l’ACYSN, nous offrons à notre communauté une occasion exceptionnelle de célébrer ensemble la diversité, la culture et le sentiment d’appartenance », souligne Nabila Sissaoui, coordonnatrice de la CFA Hamilton

Au terme des deux journées, les organisateurs semblaient satisfaits de l’événement. La météo favorable, la participation du public et l’ambiance sur les différents sites ont contribué à son succès. « L’un des faits saillants demeure notre collaboration. Pour la première fois, en unissant nos forces et ressources, nous avons pu compter sur des arbitres professionnels de la ligue de l’Ontario », conclut Loan Nguyen, agente de promotion et sensibilisation pour la CFA Hamilton.

À travers le sport, la 10e CAN Hamilton aura ainsi dépassé le cadre d’une simple compétition de soccer pour devenir un rendez-vous communautaire. Une dynamique que les organisateurs souhaitent poursuivre, en faisant du tournoi un espace durable de rassemblement, d’intégration et de célébration de la diversité à Hamilton.

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Photo : L’équipe du Nigeria a remporté le tournoi. (Crédit : CFA Hamilton)