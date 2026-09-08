Un atelier d’autodéfense renforce le sentiment de sécurité des femmes

Alexia Grousson

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a organisé récemment un cours d’autodéfense destiné aux femmes et aux adolescentes. Organisée en partenariat avec le Platinum Training Facility, à London, l’activité a réuni 25 participantes.

Cette initiative répondait à un besoin exprimé au sein de la communauté. « Il y a une réelle demande des femmes pour se sentir plus en sécurité et mieux outillées au quotidien. L’objectif était de leur apprendre des techniques pratiques pour faire face à des situations imprévues, dans un environnement sécuritaire », explique Audrey Minzola, intervenante spécialisée en appui transitoire au RFSOO.

La rencontre a débuté par une présentation de l’organisme et des objectifs de l’atelier, avant de laisser place à une séance d’entraînement comprenant des exercices d’étirement et d’échauffement. Encadrées par une entraîneuse et son partenaire, les participantes ont ensuite été initiées à différentes techniques d’autodéfense et de dégagement.

Elles ont, par exemple, appris comment réagir lorsqu’une personne se trouve sur elles et comment la repousser ou la retourner, ainsi que les techniques permettant de se dégager lorsqu’elles sont saisies ou attaquées par-derrière.

Au-delà de l’apprentissage technique, l’activité visait également à renforcer la confiance des participantes en leurs propres capacités. « L’accent a été mis sur des gestes simples. Elles ont appris des techniques pour se défendre et s’échapper d’une situation dangereuse, mais elles ont surtout développé davantage de confiance en elles et en leur capacité à réagir », souligne Mme Minzola.

Plusieurs participantes étaient très satisfaites de l’expérience et ont apprécié repartir avec des outils concrets. Pour certaines, la formation répondait directement à une expérience personnelle. L’une d’elles a raconté avoir déjà été attaquée par-derrière dans les escaliers de son immeuble. À ce moment-là, elle n’avait pas su comment se défendre. Elle a donc choisi de participer à l’atelier afin d’être mieux préparée si une situation semblable devait se reproduire. Cette fois, elle espère pouvoir réagir et se protéger grâce aux techniques apprises.

« Les femmes ont vraiment aimé l’atelier et étaient très satisfaites d’avoir appris ces techniques. Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est leur motivation. Même avec la forte pluie, elles sont venues et ne voulaient pas que l’activité s’arrête », raconte l’intervenante.

Pour le RFSOO, l’engouement suscité par cette initiative confirme l’importance de proposer davantage d’activités de ce type aux femmes. « Nous aimerions pouvoir offrir encore plus d’ateliers comme celui-ci. Pour y parvenir, nous aurions besoin d’un financement accru afin de répondre à la demande et d’organiser d’autres activités qui permettent aux femmes de se sentir plus confiantes, autonomes et en sécurité », conclut Audrey Minzola.

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Photo : Les participantes à l’atelier d’autodéfense (Crédit : RFSOO)