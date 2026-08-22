Waterloo au cœur des Jeux d’été de l’Ontario

Du 30 juillet au 2 août, la région de Waterloo a accueilli de grandes compétitions sportives. Plus de 2800 athlètes âgés de 12 à 18 ans ont participé aux Jeux d’été de l’Ontario, soutenus par un vaste réseau municipal, scolaire, universitaire et communautaire. L’Université de Waterloo a notamment occupé une place centrale dans l’organisation.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Les Jeux d’été de l’Ontario 2026, présentés par Desjardins, ont réuni plus de 2800 athlètes, 483 entraîneurs et 283 officiels venus de partout en Ontario. Réparties en 23 disciplines, les compétitions ont occupé 19 sites, dont le parc Bechtel, le Toyota Soccer Complex, le Kitchener Memorial Auditorium.

Les festivités ont débuté le jeudi 30 juillet par une cérémonie d’ouverture organisée au stade de l’Université Wilfrid-Laurier. Pendant quatre jours, les épreuves se sont succédé partout dans la région, et ont offert aux athlètes l’occasion de mesurer leurs talents dans des disciplines variées telles que le baseball, le canoé-kayak, le volleyball, le triathlon et le tir à l’arc. Les remises de médailles et la cérémonie de clôture ont mis un terme à cette édition, le 2 août.

L’Université de Waterloo a constitué l’un des principaux pôles de cette manifestation. Ses résidences, ses réfectoires et ses infrastructures sportives ont reçu une partie des délégations. Jusqu’à 1500 personnes ont ainsi été hébergées et nourries sur le campus. Des rencontres de basketball et de rugby s’y sont aussi déroulées, tandis que des activités récréatives ont occupé les temps libres des participants.

Pour Ari Grossman, directeur adjoint des opérations commerciales chez Waterloo Athletics, cette responsabilité reposait sur une solide expérience, mais avec une ampleur différente. Les services de restauration ont également adapté leurs menus aux exigences physiques des compétiteurs, avec un équilibre entre protéines, glucides, fibres et hydratation.

La mobilité constituait un autre défi majeur. Des étudiants de l’École d’urbanisme de la Faculté de l’environnement ont contribué à planifier les déplacements entre les différents sites. Horaires, trajets, nombre d’autobus et solutions de rechange ont fait partie des paramètres étudiés afin de limiter les imprévus.

Selon Allister Scorgie, directeur de l’accueil sportif dans la région de Waterloo, la réussite de cet événement reposait sur plusieurs piliers. Les municipalités, établissements postsecondaires et conseils scolaires ont fourni les infrastructures. Les services d’urgence, les forces policières et diverses organisations ont assuré le soutien nécessaire, alors que les bénévoles ont occupé une place essentielle.

« Sans le soutien du gouvernement provincial, ces Jeux ne pourraient probablement pas avoir lieu », a-t-il souligné. Il a aussi évoqué le caractère particulier d’une organisation qui réunissait, entre autres, les villes de Kitchener, Waterloo et Cambridge. Cette formule a permis de répartir les épreuves plutôt que de concentrer toute la responsabilité sur une seule collectivité.

La région avait déjà accueilli les Jeux d’été de l’Ontario en 2002. Vingt-quatre ans plus tard, le retour de cette compétition représentait toutefois une nouvelle étape. Waterloo, l’Université Wilfrid-Laurier et le Collège Conestoga ont notamment contribué à l’accueil des délégations.

La dimension francophone figurait également parmi les considérations organisationnelles. « Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un événement bilingue », a expliqué M. Scorgie. Les communications, la signalisation et les réseaux sociaux devaient donc intégrer le français afin de répondre aux besoins des participants francophones.

Au-delà des résultats sportifs, une telle manifestation représente aussi un moteur économique pour la région de Waterloo. Cette édition a ainsi démontré la capacité de plusieurs collectivités à unir leurs ressources. Pendant plusieurs jours, hôtels, restaurants, commerces et services de transport ont accueilli des milliers de visiteurs. Pour les organisateurs, cette expérience pourrait ouvrir la porte à d’autres rendez-vous multisports dans les prochaines années et consolider la place de Waterloo parmi les sites capables de recevoir des manifestations provinciales d’envergure.

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Photo : Cérémonie d’ouverture des Jeux d’été de l’Ontario (Crédit : Sawyer Edworthy)