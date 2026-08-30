À Etobicoke, l’Ontario accélère l’accès aux soins primaires

Chrismène Dorme

Trouver un médecin de famille demeure un défi pour de nombreux Ontariens. À Etobicoke, les premiers résultats du nouveau Plan d’action pour les soins primaires laissent toutefois entrevoir une amélioration. En visite au Centre de santé communautaire Rexdale (CSCR), le premier ministre Doug Ford et la vice-première ministre et ministre de la Santé, Sylvia Jones, ont fait le point sur les avancées du programme, qui vise à offrir un meilleur accès aux soins de première ligne partout dans la province.

Grâce à un financement provincial de 4,3 millions $ accordé dans le cadre de l’appel de propositions 2025-2026 du Plan d’action pour les soins primaires, le CSCR a commencé à accueillir de nouveaux patients en août 2025. Moins d’un an plus tard, la clinique a déjà pris en charge plus de 4370 personnes, soit 42 % de son objectif de 10 475 patients d’ici 2029.

« Nous nous efforçons de permettre à tous les résidents d’avoir accès à un médecin de famille, à une infirmière praticienne ou à une équipe de soins primaires d’ici 2029 », a déclaré Doug Ford.

Au cœur de cette stratégie se trouvent les équipes de soins primaires, qui réunissent sous un même toit plusieurs professionnels de la santé afin d’offrir une prise en charge plus complète des patients. Médecins, infirmières praticiennes, infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et diététiciens travaillent en collaboration pour répondre aux besoins médicaux, physiques et psychosociaux de la population.

Pour le gouvernement, cette approche doit permettre d’améliorer non seulement l’accès aux soins, mais aussi la qualité du suivi offert aux patients.

Lancé en janvier 2025, le Plan d’action pour les soins primaires représente un investissement provincial de plus de 3,4 milliards $. L’objectif est de permettre à près de deux millions d’Ontariens supplémentaires d’avoir accès à des soins primaires d’ici 2029.

Les résidents d’Etobicoke, comme ceux de l’ensemble de la province, peuvent s’inscrire auprès d’un médecin de famille ou d’une équipe de soins primaires par l’entremise d’Accès Soins, la plateforme mise en place par le gouvernement pour faciliter la mise en contact avec un professionnel de la santé.

Le CSCR se distingue également par son engagement envers la communauté francophone. L’établissement développe des programmes spécifiquement conçus en français afin de répondre aux besoins exprimés par les résidents francophones de Rexdale.

Au-delà de ces initiatives, le Centre veille à ce que l’ensemble de ses programmes et services puisse être offert dans la langue de choix des patients, ce qui favorise ainsi un accès plus équitable aux soins pour cette communauté.

Pour la communauté francophone d’Etobicoke, cette initiative représente également une occasion de renforcer l’accès à des services de santé dans sa langue, un élément essentiel pour des soins adaptés et de qualité.

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Photo : Doug Ford et Sylvia Jones échangent avec l’équipe du Centre de santé communautaire Rexdale. (Crédit : Bureau du premier ministre de l’Ontario)