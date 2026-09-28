L’UOF franchit le cap des 1000 inscriptions

L’Université de l’Ontario français (UOF) accueille 1077 étudiantes et étudiants cet automne, dépassant pour la première fois le seuil des 1000 inscriptions depuis sa création. Parmi eux, 621 sont en première année, soit une hausse de 78 % par rapport aux 605 personnes inscrites à l’automne 2025.

Il s’agit de la sixième augmentation consécutive des effectifs depuis l’arrivée de la première cohorte en septembre 2021. Le résultat dépasse également les projections de l’établissement, qui prévoyait initialement 900 étudiants pour cette rentrée.

« Alors que nos projections initiales pour cette nouvelle année universitaire étaient de 900 étudiants, nous sommes ravis de constater qu’autant de jeunes et d’adultes aient opté pour l’UOF et pour ses programmes d’études », souligne Normand Labrie, recteur et vice-chancelier. L’université prévoit par ailleurs élargir son offre de programmes au cours de la prochaine année.

Le baccalauréat en Éducation postdiplôme demeure le principal moteur de cette croissance, avec 702 inscriptions. Cette formation répond notamment aux besoins en personnel enseignant des conseils scolaires de langue française en Ontario. Le baccalauréat en Arts et éducation combinés compte quant à lui 96 personnes.

Les baccalauréats spécialisés regroupent 190 étudiantes et étudiants, notamment en économie et innovation sociale, en administration des affaires, en communication et médias numériques ainsi qu’en études des environnements urbains. La progression des effectifs survient toutefois dans un contexte de recul du recrutement international. L’UOF indique que les restrictions liées à l’émission des visas ont contribué à cette diminution. L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a également eu un effet, alors que plus de la moitié des offres d’admission internationales concernaient des candidats de ce pays.

Sur le campus, cette rentrée s’accompagne de quelques améliorations. Deux salles ont été rénovées, le bureau de l’association étudiante a déménagé dans un nouveau local et le laboratoire de communication et médias numériques a été agrandi.

Selon les projections établies à partir de la population actuelle, 1368 nouveaux diplômés pourraient être issus de l’établissement au cours des trois prochaines années. Cette perspective renforce sa contribution à la formation d’une main-d’œuvre francophone et bilingue, notamment dans le secteur de l’éducation.

Créée en 2018, l’UOF est l’une des six universités publiques du Grand Toronto et offre exclusivement des programmes en français. Son parcours de croissance se poursuit alors que l’établissement prépare aussi l’élargissement de son offre académique pour les prochaines rentrées.

Photo : De nouveaux étudiants présent à la journée d’intégration de la rentrée (Photo : UOF)