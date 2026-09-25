Vert et blanc : l’Ontario français affiche ses couleurs

Chaque année, le 25 septembre, la province se pare de blanc et de vert pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Partout, cette présence se manifeste dans les écoles, les médias, les arts, les entreprises, les services publics et les organismes communautaires. Chaque élément du drapeau possède une signification. Le vert évoque l’été et le blanc, l’hiver. Au fil des années, cet emblème devient un véritable symbole identitaire. En 2001, il est officiellement reconnu par l’Ontario.

Au cœur des célébrations se trouve le drapeau franco-ontarien. Son histoire commence le 25 septembre 1975, lorsqu’il est hissé pour la première fois à l’Université de Sudbury. Ses créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, souhaitent alors offrir à la francophonie un symbole qui lui ressemble.

La francophonie occupe aujourd’hui une place importante dans la province. Selon le recensement de 2021, l’Ontario compte plus de 652 000 francophones, y compris les personnes capables de parler français, francophones et francophiles représentent environ 1,5 million d’Ontariens. La province abrite ainsi la plus importante population francophone du Canada à l’extérieur du Québec.

Cette journée se prépare d’ailleurs bien avant la date officielle. Aux quatre coins de la province, des activités sont organisées pour rassembler les communautés et faire rayonner la langue française.

Mais au-delà des célébrations, cette rencontre joue également un rôle de sensibilisation. Plusieurs personnes connaissent encore peu l’histoire et les contributions des francophones de l’Ontario. Bien plus qu’une simple festivité, le 25 septembre est une occasion de reconnaître une identité, de transmettre un patrimoine et de rappeler que le français occupe une place durable dans le paysage ontarien.

Une première à St. Thomas

Pour la première fois à St. Thomas, la Journée des Franco-Ontariens a été soulignée à l’hôtel de ville par une proclamation officielle et le lever du drapeau franco-ontarien.

Photo : Des centaines de francophones se sont déplacés à l’Hôtel de ville de Windsor pour le traditionnel lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre. (Photo : Tom Sobocan)